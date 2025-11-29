2 Personel Polda Riau yang Jadi Korban Bencana saat Bertugas ke Sumbar Diberi Penghargaan

jpnn.com - Dua polisi dari Polda Riau menjadi korban dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (27/11/2025).

Kedua anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau tersebut tengah menjalankan tugas kedinasan saat bencana terjadi.

Salah satu dari mereka Brigadir Tri Irwansyah ditemukan meninggal dunia. Sementara rekannya, Ipda Angga Mufajar, hingga kini masih dalam pencarian.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Brigadir Tri akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi dan pengabdiannya.

“Saya sudah laporkan ke pimpinan, ke Bapak Kapolri. Insyaallah akan diberikan penghargaan, pemberian pangkat setingkat lebih tinggi,” ujar Irjen Herry usai melepas tim bantuan ke Agam, Sumbar, Sabtu (29/11).

Irjen Herry menjelaskan bahwa almarhum gugur saat menjalankan tugas, yakni melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka di Lapas Padang. “(Almarhum) melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka di Lapas Padang,” tuturnya.

Baca Juga: Kalimat Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Ditujukan kepada Presiden Prabowo

Kedua personel tersebut dilaporkan terjebak banjir bandang saat melintas menggunakan mobil Toyota Innova berpelat BM 1370 AAJ di kawasan Jembatan Kembar, Silaiang, Padang Panjang.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa jenazah Brigadir Tri telah ditemukan dan dibawa ke Pekanbaru.