2 Polisi di Baubau Aniaya Jurnalis, Langsung Ditahan Propam

jpnn.com, BAUBAU - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menahan dua oknum polisi dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kota Baubau di tempat khusus (patsus) terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap seorang wartawan TV One Jamil di Kota Baubau.

Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan kedua personel kepolisian berinisial Brigpol HS dan Bripda AA tersebut dipatsus selama tujuh hari di Bidang Propam Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan mendalam.

"Dua anggota itu sudah ditahan di Propam Polda dan menjalani penempatan khusus selama tujuh hari guna percepatan pemeriksaan. Durasi patsus ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan proses hukum," kata Iis Kristian.

Dia menjelaskan penahanan tersebut dilakukan menyusul dugaan pelanggaran kode etik dan tindakan tegas terhadap Jamil, jurnalis TV One, yang terjadi saat menjalankan tugas jurnalistik.

IIs menjelaskan langkah cepat penanganan kasus ini diawali dengan pemeriksaan pendahuluan oleh Propam Polres Baubau sesaat setelah peristiwa terjadi.

Selanjutnya, menyikapi tuntutan aliansi jurnalis, Tim Propam Polda Sultra bertolak ke Baubau pada 9 Oktober untuk mendalami keterangan saksi.

"Pada Sabtu, 10 Oktober, kedua terduga pelanggar itu langsung dibawa dari Baubau ke Mapolda Sultra di Kendari dan ditempatkan di patsus," ujarnya.

Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa lima orang saksi guna mengklarifikasi insiden tersebut, di antaranya Kasat Narkoba, Kanit Resnarkoba, seorang anggota, serta dua orang warga sipil wanita yang berada di lokasi kejadian.