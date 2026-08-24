2 Polisi DIkeroyok saat Karnaval di Blora, Begini Kejadiannya
jpnn.com - Dua polisi dari Polsek Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikeroyok saat mengamankan kegiatan karnaval dalam rangka perayaan HUT Ke-81 RI, di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen.
"Anggota tersebut berinisial Aipda MS dan Aiptu SP," kata Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin di Blora, Minggu (23/8/20026).
Sebanyak 12 orang diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kericuhan yang terjadi di perempatan Dukuh Randualas, Desa Rowobungkul, pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 16.30 WIB.
"Saat itu pengamanan karnaval tingkat desa," ujarnya.
Menurut Zaenul, kericuhan bermula dari saling ejek yang kemudian memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dan Dukuh Randualas hingga terjadi perkelahian.
Polisi yang berada di lokasi itu berupaya melerai perkelahian tersebut. Namun, saat menjalankan tugas, kedua anggota Polri itu justru menjadi sasaran pengeroyokan.
"Anggota melerai, malah didorong sampai jatuh, sempat dipukul dan terluka," ujarnya.
AKP Zaenul mengatakan 12 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Unit 1 Satreskrim Polres Blora untuk mengetahui peran masing-masing dalam kericuhan tersebut.
Dua polisi dari Polsek Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikeroyok saat mengamankan kegiatan karnaval HUT RI. Begini ceritanya.
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