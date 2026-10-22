2 Prajurit TNI Diduga Terlibat Korupsi Dana Bencana BNPB, Ini Kata Brigjen Muhammad Nas

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas menyatakan bakal menindaklanjuti informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan dua prajurit aktif terlibat kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

Selain itu, Brigjen Nas juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait kasus korupsi dana bencana itu.

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"TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Brigjen Nas kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan KPK yang telah bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan dua prajurit aktif terlibat kasus BNPB.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.