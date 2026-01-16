menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » 2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo!

2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo!

2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@jkt.fyp/Ilham Kausar

jpnn.com - Personel Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pria berinisial HW dan FTR yang diduga melakukan perbuatan asusila di dalam bus Transjakarta di kawasan Penjaringan, pada Kamis (15/1) sekitar pukul 18.20 WIB.

Korban dalam kejadian tersebut merupakan seorang wanita berinisial AMY (25).

"Kedua pelaku ini dijerat pasal 406 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga:

Dia menjelaskan lokasi kejadian perkara kejahatan asusila di muka umum ini dilakukan pelaku kepada korban di dalam bus Transjakarta yang melaju di Jalan Jalan Tol Pelabuhan Gedongpanjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kejadian berawal saat dua pelaku yang sudah saling mengenal tiga hari, berjanji pulang bareng setelah bekerja.

Kedua pelaku ini sepakat bertemu di Halte Busway Pantai Indah Kapuk (PIK).

Baca Juga:

Saat kedua pelaku di bus, korban berada di depan kedua pelaku dalam kondisi berdiri.

Lalu pelaku HW meraba kelamin pelaku FTR hingga mengeluarkan cairan sperma yang mengenai pakaian yang dikenakan korban.

Personel Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pria berinisial HW dan FTR yang diduga melakukan perbuatan asusila di dalam bus Transjakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI