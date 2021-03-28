2 PRT Lompat dari Indekos di Jakpus, Polisi Selidiki Dugaan Pidana

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang pekerja rumah tangga (PRT) melompat dari lantai empat rumah kos di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat. Polisi menyelidiki dugaan adanya tindak pidana.

"Kami sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Jumat.

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kasus ini masih didalami oleh Polres Metro Jakarta Pusat belum sepenuhnya diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Masih gabungan, Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya," katanya, Jumat.

Polres Metro Jakarta Pusat mendalami kasus meninggalnya seorang pegawai rumah tangga (PRT) akibat lompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di Bendungan Hilir (Benhil).

"Informasi sementara, orang itu katanya tidak betah. Terus kabur dengan cara melompat," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Kamis (23/4).

Menurut dia, ada dua orang PRT yang lompat dari sebuah rumah kos di Bendungan Hilir, di mana dari dua orang itu satu meninggal dunia dan satu lainnya mengalami patah tulang.