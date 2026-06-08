2 Remaja di Karawang Korban Salah Sasaran Pelaku Tawuran, Sahroni: Ini Bukan Lagi Kenakalan

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti video viral di media sosial memperlihatkan aksi penganiayaan disertai pencurian dengan kekerasan terhadap dua remaja di Dusun Cirejag, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Sabtu (6/6/2026).

Polres Karawang telah mengidentifikasi kedua pelaku berinisial AG dan SP.

Pelaku diduga salah mengenali korban dan mengira kedua remaja tersebut adalah anggota kelompok lawan tawuran yang sedang mereka cari.

Sahroni meminta Polres Karawang segera menangkap seluruh pelaku dan memproses mereka secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Saya minta Polres Karawang segera tangkap para pelaku dan jebloskan ke penjara. Apa pun alasan dan alibinya, tindak kekerasan seperti ini tidak bisa ditoleransi," kata Sahroni di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menilai tindakan para pelaku tawuran yang disertai penganiayaan dan pencurian tersebut sangat meresahkan masyarakat.

"Korban cuma sedang nongkrong di warung, tidak mengganggu siapa pun, tapi malah dianiaya dan dirampas motornya. Fenomena ini bukan lagi kenakalan remaja, melainkan sudah menjadi tindak kriminal yang mengancam keamanan masyarakat," ujarnya.

Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat diperlukan agar para pelaku tawuran dan kejahatan jalanan memahami bahwa tindakan mereka akan berujung pada konsekuensi hukum yang berat.