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2 Roda Tiggo Cross Lepas Seusai Kecelakaan, Chery Merespons Begini

2 Roda Tiggo Cross Lepas Seusai Kecelakaan, Chery Merespons Begini
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Chery Auto Malaysia buka suara mengenai kecelakaan yang melibatkan Tiggo Cross di jalan New Klang Valley Expressway (NKVE), Malaysia. Foto: Paultan

jpnn.com, MALAYSIA - Chery Auto Malaysia buka suara mengenai kecelakaan yang melibatkan Tiggo Cross di jalan New Klang Valley Expressway (NKVE), Malaysia.

Tiggo Cross mengalami kecelakaan yang menyebabkan 2 roda bagian belakang terlepas dari bodi.

Peristiwa itu ramai setelah memperlihatkan kondisi kendaraan beredar luas melalui media sosial X.

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Dari video itu, terlihat dua mobil berhenti di tol, yakni Perodua Myvi dan Chery Tiggo Cross.

Bagian roda kiri belakang Tiggo Cross sudah terlepas dari kendaraan. Komponen itu bahkan terlihat di tengah jalan.

Chery menyatakan terlepasnya roda itu merupakan murni kecelakaan, bukan kegagalan pada komponen kendaraan.

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"Kami ingin mengklarifikasi bahwa terlepasnya roda kendaraan merupakan dampak dari kecelakaan tersebut, dan bukan disebabkan oleh kegagalan komponen kendaraan," tulis Chery dikutip dari Paultan, Selasa (12/11).

Jenama asal Tiongkok itu menyampaikan bahwa telah mengambil langkah komunikasi dengan pelanggan yang mengalami kejadian tersebut.

Chery Tiggo Cross mengalami kecelakaan yang menyebabkan 2 roda bagian belakang terlepas dari bodi.

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