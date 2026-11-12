2 Rumah di Gandaria Utara Jaksel Kebakaran, 5 KK Terdampak

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda dua rumah tinggal di Jalan Sawo Atas, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Kebakaran itu mengakibatkan lima kepala keluarga (KK) atau 15 jiwa terdampak. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

"Penghuni kos atau kontrakan pada Kamis sekitar pukul 01.50 WIB keluar untuk menginformasikan kepada petugas keamanan warga yang sedang berjaga bahwa terjadi kebakaran," kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Sjukri Bahanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11).

Warga pun sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena api sudah membesar. Selanjutnya, pelapor menghubungi petugas pemadam kebakaran pada pukul 02.19 WIB. Informasi tersebut diteruskan ke Pos Pemadam Kebakaran Kramat Pela dan Sistem Command Center (SCC).

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Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menerima laporan kebakaran dari masyarakat pada pukul 02.19 WIB. Sebanyak 17 unit kendaraan pemadam dan pendukung dengan 68 personel dikerahkan ke lokasi kejadian.

Unit pertama dari Pos Kramat Pela tiba pada pukul 02.30 WIB dan memulai pemadaman dua menit kemudian.

Petugas berhasil melokalisasi api pada pukul 03.02 WIB. Kemudian melakukan proses pendinginan mulai pukul 03.10 WIB. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 04.03 WIB.

Kebakaran tersebut menghanguskan dua rumah dan berdampak pada satu bangunan lainnya.

Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 200 meter persegi.