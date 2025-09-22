menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » 2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia  

2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia  

2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, MERANTI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan dua orang santri di dari salah satu pesantren mengalami gejala yang diduga cacar monyet (monkeypox/Mpox).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menyampaikan ada temuan dua kasus suspek cacar monyet yang masuk ke RSUD sejak Kamis (18/9/2025).

Dari dua pasien tersebut, seorang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif, sementara satu lainnya masih dalam pengawasan medis.

Baca Juga:

Selain itu, ada dua pasien lain yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan memastikan keduanya hanya mengalami cacar biasa atau yang dikenal masyarakat lokal dengan istilah buah kayu.

“Kami sampaikan bahwa tidak ada penambahan kasus. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak perlu panik,” kata Ade Suhartian, Minggu malam (21/9).

Dinkes Meranti langsung turun ke lokasi pondok pesantren tempat para santri tersebut belajar.

Baca Juga:

Di sana dilakukan penyemprotan disinfektan, pembagian vitamin dan hand sanitizer, serta penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mencegah penyebaran lebih luas.

“Kami sudah mengeluarkan surat imbauan internal, bukan untuk masyarakat luas, tetapi sebagai langkah kesiapsiagaan,” tambah Ade.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan dua orang santri di dari salah satu pesantren mengalami gejala yang diduga cacar monyet.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI