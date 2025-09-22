2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia  

jpnn.com, MERANTI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan dua orang santri di dari salah satu pesantren mengalami gejala yang diduga cacar monyet (monkeypox/Mpox).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menyampaikan ada temuan dua kasus suspek cacar monyet yang masuk ke RSUD sejak Kamis (18/9/2025).

Dari dua pasien tersebut, seorang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif, sementara satu lainnya masih dalam pengawasan medis.

Selain itu, ada dua pasien lain yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan memastikan keduanya hanya mengalami cacar biasa atau yang dikenal masyarakat lokal dengan istilah buah kayu.

“Kami sampaikan bahwa tidak ada penambahan kasus. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak perlu panik,” kata Ade Suhartian, Minggu malam (21/9).

Dinkes Meranti langsung turun ke lokasi pondok pesantren tempat para santri tersebut belajar.

Di sana dilakukan penyemprotan disinfektan, pembagian vitamin dan hand sanitizer, serta penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mencegah penyebaran lebih luas.

“Kami sudah mengeluarkan surat imbauan internal, bukan untuk masyarakat luas, tetapi sebagai langkah kesiapsiagaan,” tambah Ade.