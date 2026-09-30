2 SD Ambruk di Kebayoran Lama Dibangun Ulang dalam 9 Bulan, Rp50 Miliar Digelontorkan

jpnn.com, JAKARTA - Dua sekolah dasar di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, yang bangunannya ambruk lebih dari dua tahun lalu segera dibangun kembali.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta M. Subki menyampaikan pembangunan kedua sekolah tersebut dibiayai dari dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), bukan dari APBD yang tengah mengalami efisiensi.

Pembangunan SD Negeri 09 dan SD Negeri 11 Kebayoran Lama Selatan ditargetkan rampung dalam delapan hingga sembilan bulan ke depan.

"Alhamdulillah ini rezekinya melalui KLB, dana kompensasinya diberikan untuk pembangunan SD ini, kalau tidak salah sampai Rp50 miliar," kata Subki saat meninjau lokasi.

Subki menuturkan Komisi E DPRD DKI sebelumnya telah meminta Gubernur Pramono Anung memprioritaskan pembangunan kedua sekolah itu karena kebutuhan masyarakat sudah mendesak.

Permintaan tersebut disampaikan saat Komisi E DPRD DKI mengunjungi lokasi pasca ambruknya bangunan sekolah.

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Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, keterbatasan anggaran daerah akibat efisiensi APBD sempat menjadi kendala.

Pendanaan dari kompensasi KLB pun menjadi jalan keluar yang datang pada saat yang tepat.