2 Sepeda Motor Hilang dalam Semalam, Lena Lapor Polisi

Lena, korban curanmor, saat membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu (26/10/2025). Foto: Dok. Polrestabes Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian sepeda motor di Palembang kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak dua unit sepeda motor dalam satu malam.

Curanmor terjadi di Jalan Talang Karet, Lorong Keluarga, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang.

Peristiwa dialami oleh korban yakni Lena Komalasari (29) yang melaporkan kejadian ke Polrestabes Palembang.

Di hadapan petugas piket, Lena menuturkan bahwa motor miliknya dicuri pada Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 06.00 WIB di teras rumahnya.

"Seperti biasa Pak, saya dan keluarga memarkirkan motor di teras rumah dan samping rumah dalam keadaan terkunci stang," kata Lena, Minggu (26/10/2025).

"Pagar rumah juga dalam keadaan terkunci," sambungnya.

Saat hendak memanaskan motor keesokan hari, Lena ternyata tidak menemukan kedua motor di teras rumahnya.

Dia kemudian mengecek CCTV, lalu melihat momen motornya dicuri oleh maling.

