2 Siswa SD Terseret Arus Saat Mandi di Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Dua siswa SD Negeri 141 Palembang dilaporkan tenggelam saat mandi di Sungai Musi, tepatnya di Dermaga 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (30/8/2026).

Kedua korban yakni Alvito Haris Oktarian (10) dan Nizam Alfarizi (8) diketahui merupakan warga Rusun Block 6 Palembang

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan, informasi kejadian diterima Basarnas Kantor SAR Palembang pada Minggu sekitar pukul 15.00 WIB.

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Setelah menerima laporan, personel langsung bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

“Setelah menerima informasi, kami langsung mengerahkan personel dan peralatan menuju lokasi kejadian. Saat ini pencarian terhadap dua korban masih terus dilakukan bersama seluruh unsur SAR Gabungan,” kata Raymond.

Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula sekitar pukul 12.00 WIB.

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Lima orang anak, yakni Arjuna, Leo, Raihan, Fito dan Nizam, yang merupakan warga Rusun Blok 6, pergi ke Dermaga 7 Ulu untuk mandi dan berenang di Sungai Musi.

Saat sedang mandi, salah seorang anak tiba-tiba terseret arus. Melihat kejadian tersebut, teman-temannya berusaha memberikan pertolongan. Namun, nahas, kelima anak tersebut justru ikut terseret arus sungai.