2 Siswa SMA Batik 1 Surakarta ke Final Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2026

jpnn.com - SURAKARTA – Dua siswa SMA Batik 1 Surakarta, Jawa Tengah, masuk babak final Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dikutip dari pengumuman yang disampaikan pihak panitia pada Senin 19 Oktober 2026, dua siswa SMA Batik 1 Surakarta yang melaju ke final kategori Persuasive Speech Competition, yakni Dewa Ruci dan Ferlyno Meviantoro.

Keduanya merupakan bagian dari 5 siswa finalis UNS English Competition atau UEC 2026 kategori Persuasive Speech Competition 2026.

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Tiga nama lainnya, yakni Fiona Ramadhani (SMAN 1 Sragen), Maria Theresia Putri Duling (SMA Pius Tegal), dan Tiara Putri Pramono (SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta).

“Congratulations to our Top 5 Finalists! You’ve made it to the final round of UNS English Competition 2026! We can’t wait to see you shine in the next stage,” begitu kalimat dari pihak panitia.

Lomba Pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT P2B UNS Surakarta tersebut terbagi dalam 4 kategori.

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Kategori Storytelling with Props untuk jenjang SD kelas 1-3.

Kategori Storytelling dengan peserta kelas 4-6 SD.