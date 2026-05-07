2 Siswi SD Hanyut di Sungai Musi Empat Lawang, Tim SAR Lakukan Pencarian
jpnn.com, EMPAT LAWANG - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap dua anak perempuan yang dilaporkan hanyut dan tenggelam di aliran Sungai Musi, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang.
Kedua korban diketahui bernama Else (12) dan Bulan (12) yang merupakan siswi SD Negeri 01 Sikap Dalam.
Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, korban bersama empat teman lainnya pulang sekolah lalu mandi dan berenang di Sungai Musi.
Namun, saat berada di sungai, mereka terseret arus yang tiba-tiba menjadi deras. Tiga anak berhasil menyelamatkan diri dengan dengan berenang ke tepian, sedangkan Else dan Bulan hanyut hingga tenggelam.
Menurut keterangan warga, kedua korban sempat terlihat berpelukan saat terseret arus sebelum akhirnya hilang di sungai.
Kepala Kantor SAR Gabungan Palembang Raymond Konstantin menerangkan operasi pencarian saat ini memastikan hari kedua dengan melibatkan sejumlah unsur gabungan.
"Tim melakukan penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu rafting karena kondisi arus cukup deras dan banyak bebatuan. Area pencarian diperluas hingga sekitar 10 kilometer persegi ke arah tenggara," ungkap Raymond, Kamis (7/5/2026).
Selain penyisiran di permukaan air, petugas juga menyebarkan informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai untuk membantu pemantauan apabila korban terlihat.
Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap dua korban yang tenggelam di Sungai Musi Empat Lawang.
