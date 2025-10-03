2 SPBU Swasta Batal Beli BBM dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - SPBU swasta yakni, Vivo dan BP batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan, batalnya dua SPBU swasta tersebut karena ada kandungan etanol.

"Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju (membeli) 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ucap Achmad dikutip Jumat (3/10).

Padahal, sebelumnya PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) telah sepakat menyerap 40 ribu barel BBM dari 100 ribu barel yang diimpor oleh Pertamina.

Achmad menjelaskan bahwa mundurnya Vivo disebabkan oleh temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

Apabila mengacu kepada regulasi, lanjut Achmad, kandungan etanol tersebut masih diperkenankan.

Ia menyampaikan, ambang batas kandungan etanol yang diperkenankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah di bawah 20 persen.

“Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” ucapnya.