2 Tahun Hiatus, Jaguar Jonze Akhirnya Kembali

jpnn.com, AUSTRALIA - Musisi berdarah Taiwan-Australia, Jaguar Jonze (Deena Lynch) akhirnya mengumumkan jadwal peluncuran album terbarunya, Beastmaster.

Adapun album tersebut rencananya bakal dirilis pada 29 Januari 2027 melalui Nettwerk.

Pengumuman itu hadir bersamaan dengan single dan video musik terbaru dari Jaguar Jonze yang penuh energi, Kawasaki Ninja.

Beastmaster menjadi karya pertama Jaguar Jonze setelah dua tahun meninggalkan dunia musik.

Album itu lahir dari periode penuh perubahan dalam hidupnya setelah sebuah diagnosis yang mengubah cara dirinya memandang kesehatan, tubuh, dan diri sendiri.

Tidak hanya itu, Beastmaster dibangun dari insting dan kebebasan kreatif, dengan sound yang bergerak di antara pop, elektronik, eksperimental, dan berbagai elemen lain.

Bagi Jaguar Jonze, proses tersebut bukan tentang menjadi versi diri yang sempurna, tetapi tentang memberikan kebebasan untuk menjadi diri sendiri.

“Proses kelahiran kembali dalam album ini dimulai ketika aku membiarkan diriku bermain lagi, tanpa harus memenuhi ekspektasi dan tuntutan dunia di sekitarku. Aku hanya ingin menemukan kembali karya seni yang kuciptakan, karena aku telah kehilangan begitu banyak hal. Untuk bisa kembali ke musik, aku harus kembali menciptakan. Dari tragedi lahir keindahan, dan ketika kamu kehilangan begitu banyak, ada begitu banyak hal yang juga bisa kamu dapatkan," ungkap Jaguar Jonze,