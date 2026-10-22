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2 Tahun Memerintah, Prabowo Tercatat sebagai Pejabat Paling Sering Bikin Blunder

2 Tahun Memerintah, Prabowo Tercatat sebagai Pejabat Paling Sering Bikin Blunder
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Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga kajian Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) mengungkap catatannya tentang Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pejabat yang banyak bikin blunder dari sisi komunikasi.

Hal demikian disampaikan Analis Mahadata dan Politik Media LAB 45 Salma Nihru saat memaparkan hasil riset tentang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

"Top three-nya itu yang pertama ialah Presiden itu sendiri," kata Salm.

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Dia menuturkan blunder komunikasi politik terjadi sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Menurut Salma, selama periode itu LAB 45 menghimpun total 303 kekeliruan komunikasi atau blunder yang dilakukan jajaran pejabat negara.

Salma mengatakan Prabowo rupanya lebih sering membuat blunder komunikasi dibandingkan pejabat lain. Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tercatat sebagai pejabat negara kedua yang sering membuat pernyataan blunder di publik.

"Ketiga itu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo," kata Salma.

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Lebih lanjut Salma mengatakan sebagian besar pernyataan keliru Prabowo itu terlontar dalam momentum pidato kenegaraan, sambutan resmi, maupun sesi wawancara langsung.

Salma menilai gaya komunikasi Prabowo kerap mengulang pola sama, yakni resisten terhadap kritik, defensif, dan melempar kesalahan ke pihak eksternal.

Presiden RI Prabowo Subianto berdasarkan kajian Lab 45 menjadi pejabat yang terekam banyak bikin blunder dari sisi komunikasi.

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