2 Tahun Menikah, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Akhirnya Bercerai
jpnn.com, JAKARTA - Kabar retaknya rumah tangga pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya terjawab.
Setelah sebelumnya heboh soal talak cerai, kini keduanya resmi diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Senin (25/8/2025).
Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.
"Iya, kami konfirmasi ke majelis tadi," kata Sholahuddin, kepada awak media.
Menurut dia, putusan cerai dijatuhkan meski pihak tergugat tidak hadir di persidangan.
“Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat. Iya, secara verstek,” katanya kepada wartawan.
Baik Arhan maupun Azizah memang tidak pernah muncul di dua kali persidangan.
Pesepak bola berusia 23 tahun itu hanya diwakili kuasa hukum lantaran tengah berada di luar negeri untuk membela klubnya.
Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya resmi bercerai setelah dua tahun menikah.
