menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 2 Tahun Menikah, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Akhirnya Bercerai

2 Tahun Menikah, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Akhirnya Bercerai

2 Tahun Menikah, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Akhirnya Bercerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Kabar retaknya rumah tangga pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya terjawab.

Setelah sebelumnya heboh soal talak cerai, kini keduanya resmi diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Senin (25/8/2025).

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.

Baca Juga:

"Iya, kami konfirmasi ke majelis tadi," kata Sholahuddin, kepada awak media.

Menurut dia, putusan cerai dijatuhkan meski pihak tergugat tidak hadir di persidangan.

“Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat. Iya, secara verstek,” katanya kepada wartawan.

Baca Juga:

Baik Arhan maupun Azizah memang tidak pernah muncul di dua kali persidangan.

Pesepak bola berusia 23 tahun itu hanya diwakili kuasa hukum lantaran tengah berada di luar negeri untuk membela klubnya.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha akhirnya resmi bercerai setelah dua tahun menikah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI