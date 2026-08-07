2 Tahun Nikah dengan Haldy Sabri, Irish Bella Umumkan Kabar Kehamilan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella membagikan kabar bahagia. Dia ternyata sedang hamil anak pertama dari pernikahannya dengan, Haldy Sabri.

Kabar tersebut dibagikan oleh Irish Bella melalui akun miliknya di Instagram.

Irish Bella membagikan sebuah video yang menampilkan kebersamaannya dengan suami, dan menunjukkan baby bump serta foto USG kehamilannya.

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"Alhamdulillah, setelah perjalanan yang penuh doa, air mata, dan harapan yang tidak sebentar ini. Akhirnya doa itu datang ke tempat yang tepat," ungkap Irish Bella, Jumat (7/8).

Saat ini, pasangan yang menikah pada 19 Oktober 2024 tengah menantikan kehadiran calon anggota baru dalam keluargan.

Irish Bella lantas mengucapkan syukur atas calon buah hati dengan Haldy Sabri.

"Our little miracle is on the way. Masyaallah tabarakaallah. Masih rasanya enggak menyangka bisa sampai di titik ini. Setelah melalui perjalanan yang penuh doa dan harapan, akhirnya kami siap berbagi kabar bahagia ini. Hi, Baby. We've been waiting for you," tuturnya.

Perempuan berusia 30 tahun itu juga mengucapkan terima kasih atas doa baik yang disampaikan oleh semua pihak terkait kehamilannya ini.