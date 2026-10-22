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2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Janji Lapangan Kerja?

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Janji Lapangan Kerja?
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Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (21/10). Foto: Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap sejumlah catatan menyikapi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Misalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membuat otokritik terhadap janji kampanye menghadirkan lapangan kerja.

"Ada satu juta sarjana yang menganggur, bagaimana desain ekonominya di dalam menyerap lapangan pekerjaan?" kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (21/10).

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Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut pemerintah harus memenuhi janji membangun supremasi hukum yang membangkitkan kepercayaan dunia usaha.

Menurutnya, janji supremasi hukum masih dipertanyakan karena pasar modal di Indonesia mudah guncang akibat kepercayaan tak terbangun.

"Pasar modal kita itu mudah digoncangkan akibat trust yang tidak terbangun dengan baik," ungkap Hasto.

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Peraih gelar doktoral dari Universitas Indonesia (UI) berpredikat cumlaude itu melanjutkan pemerintah harus pula menuntaskan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Termasuk, kata Hasto, pemerintah wajib memenuhi janji memberantas KKN yang masih ada di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kritik publik tak boleh dijawab pemerintah dengan pengerahan aparat negara.

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