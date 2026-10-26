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2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Konsumsi Protein Anak Naik Jadi 84%

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Konsumsi Protein Anak Naik Jadi 84%
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Siswa SD menikmati makan bergizi gratis (MBG). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara 98 Resolution Network Supriyanto, mengapresiasi pencapaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau sekitar 76,45% dari target keseluruhan sebanyak 74,56 juta orang.

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan Supriyanto, sebanyak 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Indonesia.

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Operasional unit tersebut menyerap 1,29 juta tenaga kerja langsung, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.

Selain itu, sebanyak 412.275 UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes), dan koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku makanan untuk dapur SPPG.

Keterlibatan pelaku usaha tersebut dinilai turut membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja di berbagai daerah.

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Supriyanto juga menanggapi narasi di media sosial yang mengaitkan pelaksanaan MBG dengan kenaikan harga sejumlah bahan pangan, seperti beras, ayam, telur, sayuran, buah-buahan, dan susu.

Menurut dia, kenaikan permintaan yang tidak diimbangi peningkatan produksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, konsumsi protein hewani anak meningkat menjadi 84% lewat program MBG.

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