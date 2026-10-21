2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rakyat Tertekan dan Program Unggulan Tuai Polemik

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyoroti persoalan ekonomi masyarakat yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, dan sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi sejumlah persoalan yang memicu kekecewaan publik.

“Di bidang ekonomi, masyarakat mengalami kekecewaan seperti makin tingginya harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat yang menurun, serta lapangan pekerjaan yang makin sulit,” kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (21/10).

Selain itu, dia menyoroti fenomena penurunan kelas ekonomi yang dialami sebagian kelompok masyarakat menengah.

Menurut Efriza, tekanan serupa juga terlihat dalam akses layanan kesehatan, termasuk fenomena masyarakat yang turun kelas kepesertaan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

Efriza turut menyinggung sejumlah program unggulan pemerintah yang menuai polemik di tengah masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kata dia, masih menghadapi sorotan terkait kemampuannya menjawab persoalan nyata di lapangan.

“Sejumlah program unggulan pemerintah ternyata malah menjadi polemik di masyarakat. Bahkan, program tersebut dinilai tidak dapat menjadi solusi menyelesaikan persoalan nyata di lapangan,” ujarnya.