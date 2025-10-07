2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban
jpnn.com, NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penderitaan akibat perang di Gaza, Palestina, harus segera diakhiri.
Menurut dia, perang yang telah berlangsung selama dua tahun itu merupakan bencana kemanusiaan.
Guterres menyampaikan itu untuk menanggapi perang di Gaza yang sudah berlangsung sejak 7 Oktober 2023.
Konflik itu berawal saat Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (Hamas) yang menguasai Gaza menyerang Israel.
Aksi tersebut memicu serangan balasan Israel. Namun, negeri pimpinan Benjamin Netanyahu itu juga menyasar warga sipil non-Hamas yang menewaskan lebih dari puluhan ribu jiwa warga Gaza.
"Horor hari kelam itu akan selamanya terpatri dalam ingatan kita semua," ujar Gueterres.
Hingga dua tahun perang di Gaza berlangsung, masih ada sandera yang ditawan dalam kondisi menyedihkan.
"Saya telah bertemu dengan keluarga dan penyintas para sandera yang ikut merasakan kepedihan tak tertahankan mereka," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gueterres menyerukan penderitaan akibat perang di Gaza, Palestina, harus segera diakhiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pak Prabowo Perlu Tahu, BRIN Sebut Rencana Trump soal Gaza Tak Layak Didukung
- Massa Geruduk Kedubes AS, Serukan Kemerdekaan Palestina dan Kecam Genosida Israel
- Synchronize Fest 2025, Faank Wali Pimpin Doa untuk Palestina Hingga Penonton yang Jomlo
- Abaikan Desakan Trump, Isreal Melancarkan Serangan di Jalur Gaza, Tewaskan 5 Warga
- WHO Sebut 42 Ribu Warga Palestina di Jalur Gaza Mengalami Disabilitas Akibat Serangan Israel
- Donald Trump Siap Wujudkan Perdamaian, Begini Reaksi Hamas