JPNN.com » Internasional » 2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban

2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban

2 Tahun Perang Gaza, PBB Ingin Tak Ada Lagi Warga Sipil Jadi Korban
Warga Palestina mencari makanan di Kota Gaza, Jumat (25/7). Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters

jpnn.com, NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penderitaan akibat perang di Gaza, Palestina, harus segera diakhiri.

Menurut dia, perang yang telah berlangsung selama dua tahun itu merupakan bencana kemanusiaan.

Guterres menyampaikan itu untuk menanggapi perang di Gaza yang sudah berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Konflik itu berawal saat Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah (Hamas) yang menguasai Gaza menyerang Israel.

Aksi tersebut memicu serangan balasan Israel. Namun, negeri pimpinan Benjamin Netanyahu itu juga menyasar warga sipil non-Hamas yang menewaskan lebih dari puluhan ribu jiwa warga Gaza.

"Horor hari kelam itu akan selamanya terpatri dalam ingatan kita semua," ujar Gueterres.

Hingga dua tahun perang di Gaza berlangsung, masih ada sandera yang ditawan dalam kondisi menyedihkan.

"Saya telah bertemu dengan keluarga dan penyintas para sandera yang ikut merasakan kepedihan tak tertahankan mereka," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gueterres menyerukan penderitaan akibat perang di Gaza, Palestina, harus segera diakhiri.

