2 Tahun Prabowo, Arus Peti Kemas Pelindo Tumbuh 6,8%, Konektivitas Maritim Semakin Kuat

jpnn.com - Sekjen Serikat Pekerja IPC TPK Dr. Novriansyah mengatakan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan daya saing perdagangan, serta mendorong transformasi sektor logistik.

"Dalam konteks itu, sektor kepelabuhanan memegang peranan strategis sebagai penghubung aktivitas ekspor-impor, distribusi barang, dan rantai pasok nasional maupun internasional," kata Novriansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Sekjen Serikat Pekerja IPC TPK Dr. Novriansyah.

Dia menjelaskan berdasarkan data kinerja arus peti kemas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo hingga September 2026, total arus peti kemas mencapai 15,45 juta TEUs, meningkat 6,85% dibandingkan periode Januari–September 2025 yang tercatat sebesar 14,46 juta TEUs.

"Capaian ini memperlihatkan pertumbuhan aktivitas kepelabuhanan sekaligus menegaskan pentingnya infrastruktur logistik dalam mendukung pergerakan perdagangan Indonesia," tuturnya.

Arus Petikemas Internasional Tumbuh Lebih dari 10 Persen

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Selain itu, kinerja Pelindo menunjukkan pertumbuhan pada dua segmen utama, yaitu domestik dan internasional. Arus petikemas domestik meningkat dari 7,71 juta TEUs menjadi 8,02 juta TEUs, atau tumbuh sekitar 4,02%. Sementara itu, arus petikemas internasional meningkat dari 6,75 juta TEUs menjadi 7,43 juta TEUs, dengan pertumbuhan sekitar 10,07%.

Pertumbuhan segmen internasional yang lebih tinggi menunjukkan semakin pentingnya peran pelabuhan Indonesia dalam melayani pergerakan barang lintas negara. Di tengah persaingan perdagangan global, kapasitas pelabuhan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan konektivitas antarpelabuhan menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan logistik regional maupun global.