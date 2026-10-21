2 Tahun Prabowo-Gibran, Celios Desak Evaluasi Menteri dan Reshuffle Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh, terhadap kinerja jajaran menteri di kabinet pemerintahan saat ini.

Evaluasi ini menjadi perbincangan menyusul refleksi dua tahun masa pemerintahan yang penuh dengan berbagai catatan kritis dari publik.

Menurut Nailul Huda, wacana evaluasi tersebut dinilai sejalan dengan dinamika politik yang berkembang di tingkat parlemen.

"Kang Kamrussamad (Anggota DPR RI) juga sudah sempat mention 43 menteri-wakil menteri di mata Fraksi Gerindra itu layak dievaluasi," kata Nailul Huda di kawasan Petogogn, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Nailul menyatakan catatan tersebut sejalan dengan temuan lembaganya saat melakukan riset mengenai ekspektasi dan harapan masyarakat luas.

Meskipun lembaganya belum memerinci seluruh nama secara formal di awal, masyarakat dinilai sudah sangat peka dalam menilai kinerja pembantu presiden.

Publik secara objektif dapat melihat deretan figur menteri yang menunjukkan kinerja baik dan yang sudah sepatutnya diganti.

Dalam diskusi yang dilakukan, terdapat sejumlah nama pejabat tinggi yang posisinya paling disorot karena memperoleh poin rapor rendah.