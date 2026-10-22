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2 Tahun Prabowo-Gibran, Jangan Dilupakan Swasembada 8 Komoditas Pangan

2 Tahun Prabowo-Gibran, Jangan Dilupakan Swasembada 8 Komoditas Pangan
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Cabai rawit termasuk komoditas pangan yang sudah swasembada. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, disertai peningkatan nilai tukar petani.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan capaian 2 tahun Prabowo-Gibran tersebut merupakan bagian dari penguatan produksi pangan dalam negeri yang diikuti kebijakan perlindungan harga hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

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"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10).

Zulhas menjelaskan delapan komoditas yang dinyatakan mencapai swasembada, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.

Menurut dia, pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan kemampuan produksi pangan nasional.

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Penguatan pasokan dalam negeri turut ditopang cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.

Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan.

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