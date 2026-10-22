2 Tahun Prabowo-Gibran, Kritik Jangan Dipandang sebagai Perlawanan

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza mengingatkan risiko melemahnya pengawasan terhadap kekuasaan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akibat dominasi kekuatan politik di dalam koalisi pemerintah.

Menurut Efriza, besarnya dukungan politik memang membantu menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan.

“Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu poros pemerintahan, mekanisme checks and balances berisiko tidak berjalan optimal,” kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (21/10).

Dia menilai situasi tersebut membuat peran masyarakat sipil, akademisi, dan media semakin penting perannya dalam menjaga kualitas demokrasi.

Efriza juga menyoroti hubungan pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.

Menurut dia, kritik semestinya menjadi bagian dari evaluasi demokratis, bukan langsung dipandang sebagai bentuk perlawanan politik.

Dalam pernyataannya, Efriza turut menyinggung prediksi pada 2024 mengenai kemungkinan munculnya dorongan pemakzulan dalam dua tahun pemerintahan.