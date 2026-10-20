2 Tahun Prabowo-Gibran: Mahasiswa Minta Karhutla Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Selasa (20/10/2026).

Mereka menyoroti dua tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan di lokasi, mahasiswa yang berjumlah seratusan orang tiba sekira pukul 15.00 WIB.

Mayoritas dari mereka memakai almamater Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.

Setibanya di lokasi, massa membentuk lingkaran besar. Salah satu dari mereka kemudian maju untuk melakukan orasi menggunakan alat pengeras suara.

Mereka juga membawa spanduk bertuliskan ungkapan protes terhadap pemerintah.

"Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan," seru mahasiswa.

Aparat kepolisian juga terlihat sudah bersiaga untuk mengamankan aksi. Gerbang depan gedung DPRD dijaga oleh sejumlah petugas perempuan selaku negosiator.