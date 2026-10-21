2 Tahun Prabowo-Gibran, Pupuk Indonesia Ungkap Transformasi Tata Kelola Pupuk

jpnn.com, JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Raka Bumiraka menjadi momentum pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi.

Melalui penyederhanaan regulasi, penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen, dan peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah memperkuat fondasi produktivitas pertanian demi mewujudkan swasembada pangan nasional berkelanjutan.



Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”, Senin (19/10/2026).

Dia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan tersebut sekaligus sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani.



“Sejak hari pertama, Presiden sudah menunjukkan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Fokusnya jelas, yaitu meningkatkan produksi, dan salah satu kunci utamanya adalah memastikan pupuk tersedia dengan cukup dan harganya semakin terjangkau,” ujar Rahmad.



Dia menjelaskan pupuk memiliki peran strategis karena menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

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Jika kebutuhan pupuk terpenuhi, petani memiliki dukungan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil panen dan memperkuat produksi pangan nasional.



“Pupuk seperti senjata yang tidak perlu ditembakkan atau diledakkan, tetapi bisa meluluhlantakkan. Sebab, pupuk berada di sektor hulu yang berkaitan langsung dengan produktivitas,” jelasnya.



Untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut, pemerintah melakukan pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Kebijakan ini menyederhanakan proses penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan yang sebelumnya membelenggu tata kelolanya.



Rahmad mencontohkan, sebelum penyederhanaan dilakukan, pemindahan alokasi pupuk dari desa yang kelebihan stok ke desa yang kekurangan harus melalui birokrasi berjenjang.

Proses persetujuan dari tingkat kecamatan hingga kementerian berpotensi memakan waktu lama, bahkan pupuk bisa tiba setelah musim panen berakhir.



“Sekarang, proses tersebut menjadi lebih sederhana sehingga pupuk bisa lebih mudah disalurkan kepada petani yang membutuhkan. Inilah bentuk pembenahan yang penting karena pupuk harus tersedia ketika petani membutuhkannya,” ungkap Rahmad.



Selain menyederhanakan regulasi, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,8 juta ton.

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Penambahan alokasi ini memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani yang berhak menerima subsidi.



Keberpihakan pemerintah juga diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang memungkinkan Pupuk Indonesia beroperasi lebih efisien.

Penghematan dari efisiensi tersebut dikembalikan kepada petani melalui penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.



Rahmad menilai, penurunan harga pupuk tersebut merupakan langkah bersejarah bagi petani Indonesia.