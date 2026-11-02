2 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Teddy & Amran Sulaiman Dinilai Paling Moncer

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menempati posisi teratas dalam survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) mengenai penilaian kinerja jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Seskab Teddy memperoleh penilaian sebesar 15,8 persen, disusul Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan 13,6 persen.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menempati posisi terendah dengan angka 0,17 persen. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga masuk dalam kelompok pejabat dengan penilaian terburuk, yakni sebesar 0,25 persen.

Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch mengatakan tingginya penilaian terhadap Seskab Teddy tidak terlepas dari posisinya yang dekat dengan Presiden Prabowo serta perannya dalam mengoordinasikan komunikasi antarkementerian.

"Di tengah tantangan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah maupun langkah-langkah kebijakan yang diambil, Teddy berhasil menyelaraskan hingga mengkomunikasikannya kepada publik," kata Taufik dalam keterangannya dikutip Senin (2/11).

Menurut Taufik, popularitas Teddy sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kabinet turut memengaruhi persepsi responden terhadap kinerjanya.

Ia mengatakan meski terdapat kritik terhadap cara Teddy menjalankan tugas, secara umum penilaian responden dalam survei menunjukkan hasil positif.

"Meskipun ada pandangan miring hingga kritik terhadap cara Teddy menjalankan tugasnya, tetapi secara umum publik menilai positif peran Teddy dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya.