2 Tahun Presiden Prabowo Diduga Disadap, Ada Upaya Menghapus Jejak Digital, Alamak!

jpnn.com, JAKARTA - Penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan dugaan penyadapan tersebut berlangsung selama kurun waktu dua tahun.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan hukum.

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"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lagi masih diperiksa sebagai saksi, yakni SU," ujar Asep, Selasa (3/11).

Dalam praktiknya, nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke dalam Second Place atau sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Namun, proses pemasukan nomor tersebut diduga tidak melewati tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

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Penyadapan juga diduga dilakukan tanpa surat perintah penyidikan dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Sasaran penyadapan tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, dan pihak lainnya juga diduga menjadi target.