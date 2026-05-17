JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » 2 Tahun Terpisah, Leo/Daniel Juara di Thailand Open 2026

Leo Rolly Carnando (depan) dan Daniel Marthin. Foto: PBSI.

jpnn.com - BANGKOK – Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menulis kisah indah di Thailand Open 2026 Super 500.

Setelah sekitar dua tahun terpisah, Leo dan Daniel kembali berpasangan di Thailand Open 2026 dan jadi juara.

Khusus buat Daniel, ajang di Nimibutr Stadium, Bangkok ini juga spesial, lantaran baru kembali dari setahun cedera.

Di final, Minggu (17/5) sore WIB, Leo/Rolly mengalahkan ganda papan atas dunia, jago dari India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 21-12, 25-23.

Gim pertama berdurasi 17 menit, gim kedua 35 menit.

Leo dan Daniel tampak emosional setelah memastikan gelar juara.

Sebelumnya, di match pertama rangkaian final Thailand Open 2026, kejutan muncul di nomor ganda putri.

Unggulan pertama dari Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi kalah dari duo China Bao Li Jing/Cao Zi Han 21-19, 16-21, 19-21. (bwf/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

