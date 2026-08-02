2 Target Politik Golkar: Kawal Prabowo-Gibran, Kursi Legislatif Harus Bertambah

jpnn.com - Partai Golkar mulai memanaskan mesin politiknya. Di satu sisi, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan komitmennya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Golkar memasang target meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan dua agenda tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, di Hotel Aryaduta Palembang, Minggu (2/8/2026).

Bahlil menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gubran bukan sekadar sikap politik jangka pendek. Golkar kata dia, akan terus berada di belakang pemerintahan untuk mengawal program-program yang dinilai bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau ada pertanyaan sampai kapan kami bersama, tanyakan kepada Bapak Presiden Prabowo sampai kapan. Golkar akan selalu setia bersama pemerintah Bapak Presiden Prabowo," tegas Bahlil.

Menurutnya, keberadaan Golkar dalam pemerintahan harus dibarengi dengan peran aktif dalam memastikan berbagai program pemerintahan berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Polda Sumsel Bergerak Cepat Meringkus Terduga Predator Anak di Palembang

Namun, dukungan kepada pemerintah bukan satu-satunya agenda Golkar. Bahlil juga meminta seluruh kader mulai menyiapkan kekuatan politik menghadapi pemilu berikutnya.

Saat ini Golkar mengantongi 102 kursi di DPR RI. Bahlil menargetkan perolehan tersebut meningkat pada pemilu mendatang. Target serupa juga dipasang di tingkat DPRD provinsi maupun daerah.