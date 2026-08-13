2 Terduga Pelaku Penistaan Agama saat Festival Musik Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang yang diduga sebagai pelaku penistaan agama saat festival musik, The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (9/8), ditangkap pihak kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito seperti dilansir Antara, Rabu (12/8).

“Kami mengamankan dua orang yakni perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E,” kata Kombes Pol Oki Waskito.

Baca Juga: Gubernur Pramono Instruksikan Proses Hukum Kasus Penistaan Agama di The Sound Project

Menurutnya, keduanya saat ini berada di Mapolrestro Jakarta Utara.

Pihak kepolisian pun memastikan segera melakukan gelar perkara.

"Malam ini atau besok sudah ada peningkatan status menjadi proses sidik,” jelasnya.

Diketahui, kasus dugaan penistaan agama yang terjadi saat festival musik, The Sounds Project, tengah jadi perbincangan.

Kasus bermula ketika beredar video yang memperlihatkan tantangan atau challenge membaca ayat suci Al-Qur'an berhadiah minuman keras.