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2 Terduga Pelaku Penistaan Agama saat Festival Musik Ditangkap Polisi

2 Terduga Pelaku Penistaan Agama saat Festival Musik Ditangkap Polisi
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Plh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito didampingi Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang yang diduga sebagai pelaku penistaan agama saat festival musik, The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (9/8), ditangkap pihak kepolisian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito seperti dilansir Antara, Rabu (12/8).

“Kami mengamankan dua orang yakni perempuan berinisial R dan seorang pria berinisial E,” kata Kombes Pol Oki Waskito.

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Menurutnya, keduanya saat ini berada di Mapolrestro Jakarta Utara.

Pihak kepolisian pun memastikan segera melakukan gelar perkara.

"Malam ini atau besok sudah ada peningkatan status menjadi proses sidik,” jelasnya.

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Diketahui, kasus dugaan penistaan agama yang terjadi saat festival musik, The Sounds Project, tengah jadi perbincangan.

Kasus bermula ketika beredar video yang memperlihatkan tantangan atau challenge membaca ayat suci Al-Qur'an berhadiah minuman keras.

Dua orang yang diduga sebagai pelaku penistaan agama saat festival musik, The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (9/8), ditangkap.

Sumber Antara
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