2 Ton Adonan Roti Ropi Meluncur ke Pasar UEA, Mendag Budi Dukung Ekspor Produk Lokal
jpnn.com, KLATEN - Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk adonan roti produksi PT Juara Roti Indonesia atau yang dikenal dengan jenama Roti Ropi.
Pelepasan ekspor komoditas pangan tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar di Uni Emirat Arab (UEA).
Kegiatan seremoni pelepasan tersebut berlangsung di lokasi produksi perusahaan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Adapun total volume produk yang dikirimkan dalam ekspor kali ini mencapai dua ton adonan roti.
Nilai ekonomi dari produk ekspor yang dikirimkan ke negara Timur Tengah tersebut tercatat mencapai Rp 200 juta.
Mendag Budi Santoso mengapresiasi pencapaian Ropi Ropi yang berhasil menembus pasar UEA.
Dia menilai langkah tersebut menjadi bukti nyata pelaku UMKM tidak hanya mampu menguasai pasar dalam negeri, tetapi juga dapat menembus pasar ekspor.
Mendag Budi menyebut kesuksesan ini menunjukkan pelaku usaha yang berasal dari desa pun memiliki kesempatan untuk mencicipi pengalaman ekspor.
