menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » 2 Tugboat Pertamina Trans Kontinental Mengevakuasi 17 Kru MV Khatulistiwa 8

2 Tugboat Pertamina Trans Kontinental Mengevakuasi 17 Kru MV Khatulistiwa 8

2 Tugboat Pertamina Trans Kontinental Mengevakuasi 17 Kru MV Khatulistiwa 8
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress membantu evakuasi 17 kru MV Khatulistiwa 8 yang mengalami kondisi darurat (distress) di sekitar perairan Tuban, Jawa Timur, pada Rabu malam (7/10). Foto dok PTK

jpnn.com, TUBAN - TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress bergerak cepat membantu evakuasi 17 kru MV Khatulistiwa 8 yang mengalami kondisi darurat (distress) di sekitar perairan Tuban, Jawa Timur, pada Rabu malam (7/10).

Dua kapal tugboat tersebut dioperasikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menuturkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan operasional PTK dalam menghadapi kondisi darurat di laut dengan mengutamakan keselamatan jiwa.

Baca Juga:

“Begitu menerima informasi distress, kami segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengerahkan armada terdekat untuk memberikan bantuan. Langkah ini kami lakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh pihak serta memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur,” ujar Yudi.

Saat menerima informasi tersebut, kedua tugboat PTK tengah standby di perairan Tuban.

Setelah menerima sinyal distress dari MV Khatulistiwa 8, PTK segera berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), bagian dari Pertamina, untuk menentukan langkah penanganan.

Baca Juga:

Atas arahan KSOP, Marine Operation Tuban beserta Marine TPPI berkoordinasi untuk mengirimkan TB Amazon Harbour yang berada di sekitar Single Point Mooring (SPM) TPPI dan menjadi armada terdekat dengan lokasi kejadian segera dikerahkan menuju lokasi.

Adapun TB Amazon Harbour membawa 10 kru di bawah komando Nakhoda Safari Moningka.

TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress merupakan tugboat yang dioperasikan PTK untuk mendukung layanan maritim dan operasional di wilayah perairan Tuban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI