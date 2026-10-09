2 Tugboat Pertamina Trans Kontinental Mengevakuasi 17 Kru MV Khatulistiwa 8

jpnn.com, TUBAN - TB Amazon Harbour dan TB Multi Progress bergerak cepat membantu evakuasi 17 kru MV Khatulistiwa 8 yang mengalami kondisi darurat (distress) di sekitar perairan Tuban, Jawa Timur, pada Rabu malam (7/10).

Dua kapal tugboat tersebut dioperasikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menuturkan respons cepat tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan operasional PTK dalam menghadapi kondisi darurat di laut dengan mengutamakan keselamatan jiwa.

“Begitu menerima informasi distress, kami segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengerahkan armada terdekat untuk memberikan bantuan. Langkah ini kami lakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh pihak serta memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur,” ujar Yudi.

Saat menerima informasi tersebut, kedua tugboat PTK tengah standby di perairan Tuban.

Setelah menerima sinyal distress dari MV Khatulistiwa 8, PTK segera berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), bagian dari Pertamina, untuk menentukan langkah penanganan.

Atas arahan KSOP, Marine Operation Tuban beserta Marine TPPI berkoordinasi untuk mengirimkan TB Amazon Harbour yang berada di sekitar Single Point Mooring (SPM) TPPI dan menjadi armada terdekat dengan lokasi kejadian segera dikerahkan menuju lokasi.

Adapun TB Amazon Harbour membawa 10 kru di bawah komando Nakhoda Safari Moningka.