2 Tukang Bangunan Aniaya Sejoli di Penjaringan, Satu Korban Alami Pendarahan Otak

jpnn.com, JAKARTA - Dua pria berprofesi sebagai tukang bangunan berinisial MM (50) dan WM (37) diduga menganiaya sepasang kekasih, JM (40) dan PJ (40), di Jalan Camar Elok, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (6/10) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Karena itu, keduanya ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di dekat lokasi kejadian setelah dilakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya di Jakarta, Rabu (15/10).

Agus mengatakan, akibat aksi penganiayaan tersebut kedua korban mengalami luka cukup serius. Korban wanita, JM, mengalami luka terbuka di bagian depan kepala dan mendapatkan tujuh jahitan. Sementara korban pria, PJ, mengalami pendarahan otak dan cedera tulang belakang hingga harus dirawat di RS Atma Jaya.

“Kedua pelaku ini dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara dua tahun delapan bulan,” ujarnya.

Agus menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat korban JM dan PJ mendatangi rumah milik ayah PJ. Keduanya melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok dan pagar rumah menggunakan cat sebagai bentuk protes atas permasalahan keluarga.

“Motif sang anak adalah bentuk protes terhadap permasalahan keluarga yang terjadi dan melakukan vandalisme di rumah ayahnya bersama kekasih,” jelasnya.

Pemilik rumah yang juga ayah PJ kemudian meminta dua tukang bangunan, MM dan WM, untuk menutupi tulisan di dinding dengan cat. Namun saat pelaku dan korban bertemu di lokasi, terjadi adu mulut yang berujung perkelahian.

Pertengkaran itu membuat PJ terjatuh ke dalam selokan. JM yang berusaha menolong kekasihnya juga didorong pelaku hingga ikut terjatuh. Akibatnya, kepala JM terbentur tembok dan wajahnya terkena cat.