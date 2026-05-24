2 Turis Asing Tewas Terjatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulang

jpnn.com - KUPANG - Dua turis asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (24/5). Kedua korban diketahui bernama Jurgen (pria, 55) dan Astrid (perempuan, 57).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolonga (SAR) Maumere Fathur Rahman mengatakan kedua korban dievakuasi Tim SAR Gabungan dari dasar sungai sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk proses identifikasi.

“Korban berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo. Dengan telah dievakuasinya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan ditutup,” katanya dihubungi dari Kupang, NTT, Minggu (24/5) malam.

Informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat Ovan Adu sekitar pukul 12.30 WITA. Berdasarkan laporan yang diterima, kedua korban terjatuh dari jembatan gantung di kawasan tersebut sekitar pukul 11.30 WITA sehingga membutuhkan bantuan evakuasi SAR.

Menindaklanjuti laporan itu, Pos SAR Manggarai Barat mengerahkan lima personel rescue menuju lokasi kejadian pada pukul 12.45 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 WITA.

Setelah berkoordinasi dengan unsur terkait, Tim SAR Gabungan bergerak menuju lokasi korban di dasar sungai untuk melakukan proses evakuasi. Pada pukul 14.35 WITA, kedua korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo dan tiba sekitar pukul 15.33 WITA untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak RS.

Operasi SAR tersebut melibatkan personel dari Pos SAR Manggarai Barat, Polres Manggarai Barat, Polsek Samanggoang, BPBD Manggarai Barat, Babinsa Beliling, Satpol PP, Dinas Pariwisata, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

Dalam operasi itu, tim menggunakan satu unit truk personel, peralatan medis, perlengkapan evakuasi, serta dua unit ambulans RSUD Komodo.