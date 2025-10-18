2 Wakil Indonesia Masih Bertahan di Semifinal Denmark Open 2025

jpnn.com - Indonesia masih menjaga asa di ajang Denmark Open 2025. Dua wakil Merah Putih memastikan langkah ke babak semifinal lewat perjuangan keras.

Jonatan Christie menjadi pembuka jalan kemenangan. Pemain yang karib disapa Jojo itu sukses menumbangkan unggulan keempat asal China Li Shi Feng.

Jojo menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 21-23, 21-17 di Jyske Bank Arena, Jumat (17/10/2025).

Kemenangan itu memastikan langkah Jonatan Christie ke semifinal Denmark Open 2025 sekaligus menjaga peluang Indonesia untuk meraih gelar dari sektor tunggal putra.

Kabar gembira lain datang dari ganda putra. Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tampil begitu dominan saat menyingkirkan wakil Inggris Ben Lane/Sean Vendy dua gim langsung 21-8, 21-15.

Berkat kemenangan itu Fajar/Fikri melangkah ke semifinal untuk menantang pasangan tangguh asal China Liang Weikeng/Wang Chang, yang sebelumnya menyingkirkan wakil Malaysia Tan Wee Kiong/Nur Mohd Azriyn Ayub.

Sementara itu, satu wakil Indonesia lainnya, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, harus terhenti di babak perempat final.

Mereka takluk dari duo India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty setelah bertarung tiga gim 15-21, 21-18, 16-21.