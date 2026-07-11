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2 Wakil Tuan Rumah Melaju ke Semifinal Tunggal Putra Remaja Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

2 Wakil Tuan Rumah Melaju ke Semifinal Tunggal Putra Remaja Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026
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Pebulu tangkis tunggal putra remaja, Alvin Jefferson Kusuma saat berlaga pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026. Foto: Dokumentasi Jaya Raya

jpnn.com - Wakil tunggal putra remaja tuan rumah Arven Naufal Renaldi dan Alvin Jefferson Kusuma memastikan tempat di semifinal Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.

Berlaga di GOR Jaya Raya, Bintaro, Sabtu (11/7/2026), keduanya sukses memenangi laga perempat final.

Arven melangkah seusai mengalahkan pemain Exist Badminton Club Richardo Regino Mozes Munde dengan skor 21-16, 21-17.

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Hasil ini membawa pemain kelahiran 22 Februari 2010 itu akan jumpa tunggal putra Jepang Taisei Kushima.

Pada laga sebelumnya, wakil Negeri Sakura itu menyingkirkan pemain PB Djarum Farel Fadhilah Ukasyah 19-21, 21-11, 21-15.

Sementara itu, Alvin Jefferson Kusuma juga melangkah ke semifinal seusai mengalahkan Mochammad Dafvansya Aldziekra Kurniawan dari Mutiara Cardinal

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Pada babak semifinal, pemain kelahiran 24 Oktober 2010 itu sudah ditunggu Muhamad Derajat Maulana, yang sebelumnya menaklukkan wakil Thailand Prinya Phutthiphraisakul dengan skor 21-15, 21-10.

Pertandingan semifinal Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 rencananya akan digelar Sabtu (11/7) malam WIB.

Wakil tunggal putra remaja tuan rumah, Arven Naufal Renaldi dan Alvin Jefferson Kusuma tembus semifinal, Sabtu (11/7)

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