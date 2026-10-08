2 Wamen Ini Dinilai Layak Disorot Versi Evident Institute

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset independen EVIDENT Institute Indonesia merilis 10 Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih, yang memiliki citra baik di mata publik dan berkinerja siginifikan bagi citra kinerja lembaganya.

Bertajuk ‘Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri (Wamen) dan Wakil Kepala (Waka) Badan Kabinet Merah Putih periode 3 September 2025–3 September 2026’ didapati Wakil Menteri dan Kepala Badan memberikan efek citra yang siginifkan terhadap lembaga mereka.

“Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para Wamen dan Waka Badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial,” ujar Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo, Rabu (7/10).

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Evident Institute dalam analisis terhadap 63 tokoh dalam populasi kajian ini terdapat dua nama layak disorot lebih dekat karena portofolio jabatan bersifat vital, yakni penciptaan lapangan kerja lewat investasi, dan komunikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Pertama, Todotua Pasaribu Wamen Investasi dan Hilirisasi/WakaKepala BKPM, mewakili sisi ekonomi yang capaiannya terukur lewat realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Todotua Pasaribu diidentifikasi sebagai kombinasi ideal antara legitimasi tulus dan popularitas organik, mencatat capaian institusional yang bersumber resmi. Realisasi investasi nasional 2025 melampaui target Presiden, tembus Rp1.931 triliun, dengan realisasi hilirisasi tumbuh 43,3 persen.

Kedua, Angga Raka Prabowo Wamen Komunikasi dan Digital (Komdigi), mewakili sisi komunikasi publik yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan birokrasi dan masyarakat.

Angga memegang peran sentral dalam penguatan komunikasi kebijakan pemerintah kepada publik. Sejak pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada 17 September 2025 hingga digantikan pada 27 April 2026, ia memimpin Bakom dengan tetap menjabat Wamen Komdigi.