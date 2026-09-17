2 Wamen Memberi Kepastian soal Guru PPPK & PPPK Paruh Waktu, Satunya Mengingatkan Hal Krusial

jpnn.com - JAKARTA – Dua wakil menteri memberikan kepastian mengenai masa depan guru PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

Diketahui, para guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus PPPK maupun PPPK paruh waktu khawatir pergantian menteri keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara akan mengubah rencana peningkatan status mereka.

Sebelumnya, Purbaya saat masih menjadi menkeu memastikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pengalihan status guru PPPK penuh waktu menjadi ASN pusat dan akan diangkat menjadi PNS melalui tes.

Purbaya juga sudah bicara soal peningkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Merespons kekhawatiran tersebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan pada dasarnya tidak ada perubahan kebijakan dalam peningkatan status guru PPPK maupun PPPK paruh waktu.

"Enggak berubah kebijakannya, cuma memang dari sisi waktu saja yang tengah dikaji pemerintah. Apakah pemberlakuannya mulai tahun 2027 atau 2028," kata Wamendikdasmen Fajar ditemui JPNN seusai Pelepasan dan Keberangkatan Kontingen Indonesia pada WorldSkills Competition Shanghai 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (15/9).

Nah, dari sisi waktu juga sudah ada kepastian, yakni mulai tahun depan, setelah kemarin Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan kesiapan Kemendagri mengawal pelaksanaan pengalihan tata kelola PPPK guru dari pemda ke pemerintah pusat.