2 Warga di Dekai Jadi Korban Penembakan KKB
jpnn.com - JAYAPURA - Sebanyak dua warga sipil di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi korban penembakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo. Dua korban yang mengalami luka tembak, yakni AA (26) dan NM (36).
"Kedua warga sipil itu dilaporkan ditembak pada Selasa (28/4). Sebelumnya pada Senin (27/4), kasus penembakan oleh KKB menimpa seorang warga berinisial RK (29)," kata Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Inspektur Jenderal Polisi Faizal Rahmadani dihubungi dari Jayapura, Papua, Rabu (29/4).
Faizal mengatakan dua korban ditembak anggota KKB saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Kedua korban mengalami luka tembak di bagian lengan dan paha. Saat ini, kedua korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Dekai.
Dari laporan yang diterima terungkap, pelaku penembakan diduga berjumlah dua orang dan menggunakan sepeda motor.
Saat korban melintas dari arah perempatan menuju kawasan mes karyawan di Kompleks PJPR, pelaku menembak ke arah mobil korban hingga melukai keduanya.
"Diduga para pelaku sebelumnya sudah mengikuti korban dan setelah melakukan penembakan mereka langsung melarikan diri," kata Faizal. (antara/jpnn)
Kaops Satgas Damai Cartenz Irjen Faizal Rahmadani menegaskan dua warga di Dekai jadi korban penembakan KKB.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
