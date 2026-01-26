2 Warga Pekanbaru Jadi Korban Jambret, 1 Tewas, Pelaku Ternyata Sepasang Kekasih
jpnn.com, PEKANBARU - Aksi jambret yang dilakukan sepasang kekasih di Kota Pekanbaru berujung tragis.
Dua warga menjadi korban, satu di antaranya meninggal dunia seusai terjatuh ke badan jalan saat mempertahankan tasnya.
Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (26/1/2026) sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Tengkubay, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.
Kedua pelaku jambret diamankan warga sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.
“Adapun dua pelaku diketahui berinisial JS (21) dan SN (26), yang merupakan sepasang kekasih. Keduanya berasal dari Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru,” kata Kapolsek Bukit Raya Kompol David Ricardo saat dikonfirmasi JPNN.com.
Berdasarkan keterangan saksi, aksi jambret itu terjadi ketika pelaku berusaha menarik paksa tas milik korban Siti Hajar Harahap (42), seorang karyawan BUMN.
Korban sempat mempertahankan tasnya, namun tarikan kuat dari pelaku membuat korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke badan jalan.
“Korban sempat terjatuh keras ke jalan. Situasi langsung ramai, warga berdatangan dan berteriak jambret,” lanjut David.
