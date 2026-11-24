jpnn.com, TASIKMALAYA - Tanah longsor menimbun dua warga Kampung Mulagaman, Desa Mandalahurip, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin.

Tim SAR gabungan bersama masyarakat mengevakuasi dua korban, yakni satu orang selamat dan satu lagi meninggal dunia.

Tanah tebing ketinggian sekitar 15 meter longsor menimpa tiga rumah warga dan menewaskan seorang lanjut usia Dayah (70), dan korban selamat, Yaman (40) dengan kondisi luka ringan.

Baca Juga: Polisi Tahan Tersangka Penipuan Pembelian 138 Sapi di Tasikmalaya

"Atas kejadian tersebut terdapat korban sebanyak dua orang, saudari Dayah meninggal dunia, dan saudara Yaman mengalami luka ringan," kata Kepala Polsek Salopa AKP Bebeng Subekti, Senin malam.

Ia menuturkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menjadi pemicu terjadinya bencana tanah longsor di kampung itu, Senin sekitar pukul 06.30 WIB, dan menyebabkan tiga rumah warga ambruk karena tertimbun.

Adanya kejadian itu, kata dia, jajarannya bersama aparatur pemerintah setempat, BPBD, Basarnas, Tagana, dan warga sekitar melakukan proses evakuasi terhadap dua orang yang tertimbun tanah itu.

Baca Juga: Pria di Tasikmalaya Pemerkosa Anak Kandung Terancam 9 Tahun Penjara

Ia menyampaikan petugas berhasil mengevakuasi Dayah yang saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban satu lagi Yaman sempat terjebak dan terhimpit bangunan dengan kondisi hidup dan bisa berkomunikasi sampai akhirnya berhasil dievakuasi.

"Kapolsek Salopa beserta anggota Polsek, unsur pemerintahan, BPBD, Basarnas, Tagana, dan warga sekitar bersama-sama melaksanakan evakuasi dengan menggunakan alat seadanya," katanya.