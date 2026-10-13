2 Wartawan di Palembang Dianiaya Saat Liputan Kericuhan di Depan Polda Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Dua wartawan yang bertugas meliput kericuhan di depan Polda Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan dan intimidasi.

Keduanya merupakan jurnalis Pal TV bernama Mulyadi dan wartawan Tribun Sumsel bernama Rahmad Kurniawan.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB saat rombongan mahasiswa Cipayung Plus Kota Palembang tiba di depan Polda Sumsel untuk menggelar aksi demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mulyadi menuturkan sebelum kedatangan mahasiswa, sekelompok orang berpakaian hitam dan berada di lokasi untuk membagikan masker.

Namun, tak lama setelah rombongan mahasiswa tiba, kericuhan pecah sebelum aksi demonstrasi sempat dimulai.

"Ketika mereka baru sampai, belum sempat orasi, Cipayung dengan rombongan berpakaian hitam ini sudah chaos. Ada beberapa orang yang sempat kena aniaya," ujar Mulyadi saat diwawancarai di RS Bhayangkara Palembang, Selasa (13/10/2026).

Saat kericuhan berlangsung, Mulyadi bersama rekannya yang merupakan wartawan Tribun Sumsel tengah melakukan peliputan dan merekam kejadian tersebut. Namun, keduanya mengaku dikejar dan diintimidasi oleh sejumlah orang yang meminta rekaman video dihapus.

"Tiba-tiba kami dikejar, disuruh menghapus video dan diintimidasi. Karena kami berusaha menyelamatkan handphone, sebab bukti-bukti ada di situ, kami malah dianiaya," ungkap Mulyadi.