2 Wartawan Dicekik Saat Liput MBG di Jakarta Timur

Petugas SPPG sedang menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang wartawan dicekik saat hendak meliput di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) makan bergizi gratis (MBG) di Pasar Rebo, Jakarta Timur. 

Peristiwa itu terjadi saat hendak meliput penyajian MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2 yang menyediakan MBG. 

Penganiayaan bermula dari sejumlah wartawan hendak mencari tahu lokasi SPPG pembuatan MBG yang diduga mengakibatkan keracunan makanan di SDN 01 Gedong Jakarta Timur. 

Para wartawan yang mendatangi SPPG Gedong 2 mendapatkan tindakan represif dari salah satu oknum pegawai SPPG.

Oknum SPPG tersebut sambil marah mengusir wartawan dari lokasi pembuatan MBG. 

“Enggak lama saya lihat ada mobil SPPG Gedong 2 datang, kemudian saya ambil video dan oknum itu melarang. Saya bilang, ini di luar area publik enggak bisa larang-larang,” ucap wartawan yang menjadi korban penganiayaan. 

Setelah awak media mundur dan hendak meninggalkan lokasi, ternyata mereka dihampiri oleh oknum SPPG tersebut.

Seorang awak media kemudian dicekik oleh oknum pegawai SPGG dan awak media lainnya bahkan hampir kena tinju. 

