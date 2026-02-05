2 Wisatawan Terseret Ombak di Garut, 1 Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, GARUT - Satpolairud Polres Garut mengevakuasi dua wisatawan asal Bandung yang terseret ombak saat berenang di Pantai Karang Papak, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, satu orang dinyatakan meninggal dunia dan satu lagi selamat.

Kepala Satpolairud Polres Garut Iptu Aep Saprudin mengatakan dua wisatawan bernama Eri Hermawan (26), dan Rohimat (20) warga Bandung mengalami kecelakaan laut di kawasan wisata Pantai Karang Papak, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Garut sekitar pukul 14.00 WIB.

"Kedua korban merupakan wisatawan berasal dari Kabupaten Bandung yang datang bersama rombongan rekan kerja," katanya.

Baca Juga: Turis yang Hilang Terseret Ombak Pantai Modangan Ditemukan Meninggal Dunia

Dia mengatakan dua wisatawan berenang di zona berbahaya yang mendekati area palung laut, kemudian terjadi arus balik yang cukup kuat sampai membawa mereka ke tengah lautan.

Atas adanya kejadian itu, kata Aep, jajarannya bersama Balawista, nelayan, pengunjung pantai memberikan pertolongan terhadap kedua korban, yang akhirnya korban Eri berhasil dievakuasi ke tepi pantai dan kondisinya membaik.

"Sementara korban Rohimat terseret arus hingga sekitar 200 meter dari bibir pantai dan mengalami kondisi lemas akibat banyak menelan air laut," katanya.

Dia menyampaikan, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Cikelet untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, namun korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Adanya kejadian itu, kata Aep, menjadi perhatian semua pihak, terutama pengunjung untuk selalu hati-hati saat beraktivitas di pantai, dan diutamakan mematuhi rambu-rambu bahaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan laut.