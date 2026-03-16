20 Bus Mudik Gratis Antar 1.000 Mustahik Pulang Kampung

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melepas keberangkatan 20 armada bus dalam program “Mudik Bahagia Bersama Baznas” di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (16/3).

Program ini memfasilitasi sekitar 1.000 mustahik untuk pulang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idulfitri.

Sebanyak 20 bus tersebut diberangkatkan menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Program mudik gratis ini ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan seperti marbot masjid, guru ngaji, guru pesantren, pelajar dan mahasiswa, hingga pedagang kaki lima.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan program ini tidak hanya menyediakan fasilitas transportasi gratis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi masyarakat menjelang Lebaran.

"Laksanakan kebajikan di kampung halaman dan gunakan bekal yang ada untuk membantu meningkatkan ekonomi daerah setempat,” ujar Sodik saat melepas keberangkatan bus.

Selain menyediakan transportasi, Baznas juga memberikan berbagai layanan bagi para peserta mudik, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsumsi buka puasa bersama, hingga paket sembako sebagai bekal merayakan Lebaran di kampung halaman.

Sodik menambahkan, penggunaan moda transportasi bus juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama bagi masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor.